Казахстанцев эвакуировали из Саудовской Аравии и Кувейта с помощью ВВС

В целях обеспечения безопасности здоровья военнослужащих по прибытию в аэропорт город Актау проведена санитарная обработка военного самолета.

Граждан Казахстана эвакуировали из Саудовской Аравии и Кувейта. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В соответствии с указанием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 33 человека смогли благополучно вернуться в Казахстан из города Джидды в Саудовской Аравии. Известно, что граждане Казахстана не могли выехать на родину после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. Еще двое казахстанцев возвращены в Казахстан из Кувейта. Эвакуация была организована силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана.

Эвакуированные граждане выразили благодарность Правительству Казахстана, Министерству обороны, Министерству иностранных дел и дипломатическим представительствам нашей страны за меры, принятые для их возращения.

Все возращенные на родину чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет. Прибывших ожидает соответствующее медицинское обследование и карантин с соблюдением требований инфекционного контроля. Родственники и близкие уже оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

В целях обеспечения безопасности здоровья военнослужащих по прибытию в аэропорт город Актау проведена санитарная обработка военного самолета.

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