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Госпитализирована мать заболевшего коронавирусом в Шымкенте

Она изолирована в инфекционной больнице из-за тесных семейных отношений с сыном.

Фото : Mir24.tv25 марта 2020, 18:27

Появились новые подробности о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

При обнаружении у пациента коронавирусной инфекции были приняты комплексные противоэпидемические меры, проведена полная дезинфекция. Состояние больного удовлетворительное. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом.

Стало известно, что его мать тоже была госпитализирована и сейчас изолирована в инфекционной больнице из-за тесных семейных отношений с сыном, - говорится в сообщении coronavirus2020.kz.

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