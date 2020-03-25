Госпитализирована мать заболевшего коронавирусом в Шымкенте

Она изолирована в инфекционной больнице из-за тесных семейных отношений с сыном.

Появились новые подробности о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

При обнаружении у пациента коронавирусной инфекции были приняты комплексные противоэпидемические меры, проведена полная дезинфекция. Состояние больного удовлетворительное. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции проводятся в соответствии с утвержденным протоколом.

Стало известно, что его мать тоже была госпитализирована и сейчас изолирована в инфекционной больнице из-за тесных семейных отношений с сыном, - говорится в сообщении coronavirus2020.kz.

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!