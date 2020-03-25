В Индии девочку назвали в честь коронавируса

Как пояснил дядя малышки, заболевание сплотило людей и побудило завести полезные привычки.

В Индии новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Ребенку дали имя Корона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пояснил дядя малышки, заболевание сплотило людей и побудило завести полезные привычки. Мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.

Ребенок появился на свет за несколько часов до введения в стране комендантского часа. Мать и девочка здоровы, скоро их выпишут из больницы.

Согласно данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражены более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончались. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.

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