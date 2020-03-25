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Путин объявил следующую неделю нерабочей

Он призвал не полагаться на "русский авось" в вопросе борьбы с коронавирусом.

Фото : kremlin.ru25 марта 2020, 19:40

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации призвал россиян поберечь себя и своих близких, и остаться дома из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Все рекомендации нужно соблюдать, поберечь себя и своих близких. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома, — сказал Президент России во время прямой трансляции на телеканале "Россия 24".

В связи с угрозой распространения коронавируса он объявил следующую рабочую неделю нерабочей. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни, — сказал он.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 29 человек. Российский лидер отметил, что во многих странах по-прежнему наблюдается рост числа заболевших.

Он призвал не полагаться на "русский авось" в вопросе борьбы с коронавирусом.


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