Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев: Олимпийские игры становятся все более затратными

Глава государства считает, что приоритет следует отдать массовому спорту.

Фото : Акорда25 марта 2020, 22:15

Президент Казахстана отметил, что нужно пересмотреть отношение к Олимпийским играм, которые становятся всё более затратными, сообщает zakon.kz.

Об этом Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты