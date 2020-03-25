Токаев: Олимпийские игры становятся все более затратными

Глава государства считает, что приоритет следует отдать массовому спорту.

Президент Казахстана отметил, что нужно пересмотреть отношение к Олимпийским играм, которые становятся всё более затратными, сообщает zakon.kz.

Об этом Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter.

Решительно поддерживаю инициативу Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 25, 2020

Решительно поддерживаю инициативу Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому.

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