Токаев: Олимпийские игры становятся все более затратными
Глава государства считает, что приоритет следует отдать массовому спорту.
Фото : Акорда25 марта 2020, 22:15
Президент Казахстана отметил, что нужно пересмотреть отношение к Олимпийским играм, которые становятся всё более затратными, сообщает zakon.kz.
Об этом Касым-Жомарт Токаев написал в своем Twitter.
Решительно поддерживаю инициативу Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 25, 2020
Решительно поддерживаю инициативу Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и соответствующее решение МОК о переносе Олимпийских игр в Токио. Необходимо пересмотреть отношение к ОИ, которые становятся все более затратными. Приоритет следует отдать массовому спорту, особенно детскому.
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