Токаев об Олимпийских играх: Сборная Казахстана должна стать примером профессионализма
Отмечено, что Маржикпаев доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, а также проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях.
По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Кроме того, министр рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов.
В заключение он сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.
В конце июня в Министерстве туризма рассказали, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде в Париже. Там отметили, что все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, ставят перед собой большие задачи. Однако традиционно успешное выступление ждут от боксеров и борцов.