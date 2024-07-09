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Токаев об Олимпийских играх: Сборная Казахстана должна стать примером профессионализма

Токаев об Олимпийских играх: Сборная Казахстана должна стать примером профессионализма, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 июля 2024 года принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. В пресс-службе президента подробно рассказали о встрече, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Маржикпаев доложил о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, а также проинформировал об итогах участия отечественных спортсменов в лицензионных соревнованиях.

По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.

Кроме того, министр рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов.

В заключение он сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.

Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.

В конце июня в Министерстве туризма рассказали, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде в Париже. Там отметили, что все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, ставят перед собой большие задачи. Однако традиционно успешное выступление ждут от боксеров и борцов.

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Олимпийские игры
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