За сутки число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось более чем на 40 тыс.

Умерли почти 18,5 тыс. человек

В общей сложности 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (15:00 по Нур-Султану) 25 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 007, а умерших - на 1797, - говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 25 марта зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов.

Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 человека и 813 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).

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