Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Перспективы развития пандемии оценил главный инфекционист США

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием.

Фото : РБК26 марта 2020, 07:54

Главный инфекционный врач США заявил, что коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Может ли это стать повторяемым сезонным явлением? Я всегда давал вам понять, что я думаю, что может, - заявил Энтони Фаучи журналистам в четверг.

По его словам, коронавирус набирает обороны в странах южного полушария, где только приближается зимний сезон.

Если у них будет значительная вспышка, то мы неизбежно должны быть готовы к тому, что мы получим цикл второй раз, - объяснил Фаучи.

Он так же добавил, что это еще раз свидетельствует о необходимости разработки вакцины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты