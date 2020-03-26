Перспективы развития пандемии оценил главный инфекционист США
Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием.
Фото : РБК26 марта 2020, 07:54
Главный инфекционный врач США заявил, что коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Может ли это стать повторяемым сезонным явлением? Я всегда давал вам понять, что я думаю, что может, - заявил Энтони Фаучи журналистам в четверг.
По его словам, коронавирус набирает обороны в странах южного полушария, где только приближается зимний сезон.
Если у них будет значительная вспышка, то мы неизбежно должны быть готовы к тому, что мы получим цикл второй раз, - объяснил Фаучи.
Он так же добавил, что это еще раз свидетельствует о необходимости разработки вакцины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.
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