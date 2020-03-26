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Еще 5 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

На сегодняшний день в стране подтверждены 86 случаев регистрации коронавируса.

Фото : cdni.rt26 марта 2020, 08:09

На 08:05 часа 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 3 случая, городе Алматы - 2 случая, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 86 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 44 случаев,

в Алматы – 34 случаев,

в Караганде - 2 случая,

в Алматинской области - 1
случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Шымкенте - 2 случая,

в Жамбылской области - 1 случай,

в Северо-Казахстанской области - 1 случай.


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