Управздрав Алматы опроверг информацию о врачах, которые сами себе шьют противочумные костюмы

Такая информация появилась в интернете.

Управление общественного здоровья Алматы опровергло информацию о том, что работники "Скорой помощи" вынуждены сами шить из одноразовых простыней противочумные костюмы, передает zakon.kz.

Данная информация не соответствует действительности. Всеми средствами индивидуальной защиты бригады скорой медицинской помощи города Алматы оснащены в достаточном количестве! В частности, на сегодня на станции и подстанциях города имеются более 400 штук многоразовых противочумных костюмов. Средства индивидуальной защиты бригады скорой медицинской помощи обновляют с каждым вызовом, - говорится в сообщении.







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