Акимат Алматы опроверг информацию о строительстве "Орловских бань" в предгорье

Акимат Алматы отреагировал на появившуюся информацию о предстоящем строительстве "Орловских бань" в предгорье города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы, уведомления о начале строительно-монтажных работ на участке по улице Керей-Жанибек хандар по дороге на Медеу не поступало, предпроектную документацию на строительство объекта собственник (физлицо) не получал.

При этом в ходе визуального осмотра подтверждено, что строительство на участке не ведется, а баннеры с рекламой "Орловских бань" демонтированы.

Стоит отметить, что недостроенный объект, расположенный на том же участке, вошел в ранее опубликованный список долгостроев Алматы.

В управлении отметили, что по замороженному объекту инициируется очередная внеплановая проверка с перспективой судебных разбирательств в случае выявления нарушений и игнорирования требований предписания.

Согласно представленной собственником информации, предписание, выданное в ходе внеплановой проверки, не исполнено в полном объеме.

Ранее в пресс-службе акимата Алматы опубликовали ЖК города, где не рекомендуется покупать жилье.