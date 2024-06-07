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Акимат Алматы опроверг информацию о строительстве "Орловских бань" в предгорье

Акимат Алматы опроверг информацию о предстоящем строительстве &quot;Орловских бань&quot; в предгорье, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:07 Фото: акимат города Алматы
Акимат Алматы отреагировал на появившуюся информацию о предстоящем строительстве "Орловских бань" в предгорье города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы, уведомления о начале строительно-монтажных работ на участке по улице Керей-Жанибек хандар по дороге на Медеу не поступало, предпроектную документацию на строительство объекта собственник (физлицо) не получал.

При этом в ходе визуального осмотра подтверждено, что строительство на участке не ведется, а баннеры с рекламой "Орловских бань" демонтированы.

Стоит отметить, что недостроенный объект, расположенный на том же участке, вошел в ранее опубликованный список долгостроев Алматы.

В управлении отметили, что по замороженному объекту инициируется очередная внеплановая проверка с перспективой судебных разбирательств в случае выявления нарушений и игнорирования требований предписания.

Согласно представленной собственником информации, предписание, выданное в ходе внеплановой проверки, не исполнено в полном объеме.

Ранее в пресс-службе акимата Алматы опубликовали ЖК города, где не рекомендуется покупать жилье.

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