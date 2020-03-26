Число заболевших коронавирусом в мире на утро 26 марта

Экономический ущерб от вируса и его локализация также могут быть разрушительными.

На утро 26 марта число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 445 тыс. человек, а количество жертв перевалило за 20 тысяч, передает zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9:20 по времени столицы Казахстана 26 марта количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 445,756. Из них 20,487 человек умерло, а 105,705 вылечилось.

По числу заболевших лидирует по-прежнему Китай (81,285 человек), в тройку лидеров по количеству заболевших входят Италия 74,386 человек) и США (54,348 случаев). По количеству жертв лидирует Италия (7503), далее следуют Испания (3434) и Китай (3287).

В Казахстане зафиксировано на данный момент 88 подтвержденных случаев коронавируса, погибших нет.

По данным издания South China Morning Post, из-за коронавируса более 3 млрд человек во всем мире сейчас живут в условиях ограничительных мер, поскольку в Европе растет число погибших, и США подчеркнули предупреждение ООН о том, что пандемия коронавируса угрожает всему человечеству.

Когда число погибших в мире превысило 20 000 человек, Испания присоединилась к Италии и увидела, что число погибших обгоняет Китай, где вирус впервые появился всего 3 месяца назад.

Covid-19 угрожает всему человечеству - и все человечество должно дать отпор. Глобальные действия и солидарность имеют решающее значение. Ответов отдельных стран будет недостаточно, - заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, призывая выделить 2 миллиарда долларов США для помощи бедным в мире.

Экономический ущерб от вируса и его локализация также могут быть разрушительными, поскольку опасения по поводу всемирной рецессии хуже, чем финансовый кризис более десяти лет назад.

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