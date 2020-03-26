Расширен список опасных заболеваний, когда иностранцы могут получать бесплатную медпомощь

Так, в перечень вошли инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение.

Приказом министра здравоохранения РК от 18 марта 2020 года внесены изменения и дополнения в Перечень острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при которых оралманы, иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает zakon.kz.

Так, в перечень внесены человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса и вирусные геморрагические лихорадки.

Также в него вошли: тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), вновь возникающие контагиозные вирусные инфекции, контагиозные инфекции, вызванные новым подтипом возбудителей, другие инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 марта).

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