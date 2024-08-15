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Мировой чрезвычайной ситуацией объявлена эпидемия оспы обезьян

ВОЗ, оспа обезьян, чрезвычайная ситуация, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 09:22 Фото: rawpixel.com
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, сообщает Zakon.kz.

Накануне Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания.

"Сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался и сообщил мне, что происходящее является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", – передает слова Гебрейесуса РИА Новости.

По его словам, в 2023-м число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель – зарегистрировали более 14 тысяч случаев, их которых 524 смертельных.

"Быстрое распространение новой разновидности оспы обезьян в восточной части ДР Конго, ее обнаружение в соседних странах и возможность распространения в Африке и за ее пределами вызывают большую тревогу. В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры", – подчеркнул глава ВОЗ.

Он указал, что организация разработала региональный план, требующий первоначальных 15 млн долларов, из которых 1,45 млн она выделила из своего чрезвычайного фонда, а оставшуюся часть просит профинансировать доноров.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные спазмы, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за оспы обезьян в 2022 году.

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