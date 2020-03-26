Депутаты Мажилиса придерживаются рекомендаций ВОЗ во время пандемии
Дома остались депутаты старше 65 лет.
Фото : пресс-служба Мажилиса26 марта 2020, 10:18
Предваряя повестку заседания, спикер Палаты Нурлан Нигматулин сообщил, что в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, депутатам старше 65 разрешили остаться дома и не участвовать в обсуждениях законопроектов, передает корреспондент zakon.kz.
Сегодняшнее пленарное заседание проходит в несколько измененном формате. Некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании. Но волнений не должно быть, не волнуйтесь, все живы и здоровы. Просто некоторым нашим коллегам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома, - сказал Нигматулин.
По его словам, кворум позволяет проводить пленарные заседания и в таком формате.
Кроме того, вам известно, что в пленарных заседаниях принимают участие только депутаты и основные докладчики по каждому законопроекту без традиционного приглашения других заинтересованных органов, представителей общественных организаций, НПО. Это позволило изменить и рассадку в зале в соответствии с санитарными нормами ВОЗ - почти как в бизнес- классе, - отметил он, имея ввиду, что теперь расстояния между депутатскими креслами стали больше.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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