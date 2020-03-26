Депутаты Мажилиса придерживаются рекомендаций ВОЗ во время пандемии

Дома остались депутаты старше 65 лет.

Предваряя повестку заседания, спикер Палаты Нурлан Нигматулин сообщил, что в связи с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу, депутатам старше 65 разрешили остаться дома и не участвовать в обсуждениях законопроектов, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодняшнее пленарное заседание проходит в несколько измененном формате. Некоторые наши коллеги не участвуют в сегодняшнем заседании. Но волнений не должно быть, не волнуйтесь, все живы и здоровы. Просто некоторым нашим коллегам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ мы рекомендовали воздержаться от участия в пленарных заседаниях и оставаться дома, - сказал Нигматулин.

По его словам, кворум позволяет проводить пленарные заседания и в таком формате.

Кроме того, вам известно, что в пленарных заседаниях принимают участие только депутаты и основные докладчики по каждому законопроекту без традиционного приглашения других заинтересованных органов, представителей общественных организаций, НПО. Это позволило изменить и рассадку в зале в соответствии с санитарными нормами ВОЗ - почти как в бизнес- классе, - отметил он, имея ввиду, что теперь расстояния между депутатскими креслами стали больше.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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