Экспертный совет Киноцентра: после питчинга

Отобранные по результатам второго питчинга Киноцентра проекты теперь направляются в Межведомственную комиссию.

Возникшие форс-мажорные обстоятельства, коснувшиеся буквально каждого в стране, не помешали Государственному киноцентру продолжить свою работу. И пока конкурсанты второго питчинга пребывают одновременно в карантине и томительном ожидании результатов, мы ознакомились с мнением членов Экспертного совета относительно одного из самых знаковых событий в казахстанской киноиндустрии.

Питчинг: версия 2.0

Генеральный директор сети кинотеатров "Арман" Бауржан Шукенов был членом Экспертного совета на обоих прошедших питчингах и рассказал об отличиях между ними.

Разница действительно существенная. Недостатками первого питчинга я считаю, в первую очередь, недостаточное количество времени для ознакомления со сценариями, не были выработаны критерии оценки проектов, не было обсуждения итогов, наблюдалась плохая техническая организация питчинга, да и сам состав Экспертного совета был слишком однородный, не отражающий весь спектр нашей киноиндустрии. Второй питчинг прошел в организационном плане очень хорошо, насколько это возможно было на данном этапе. Мы имели возможность заранее ознакомиться со всеми сценариями, был продуман регламент, состоялась онлайн-трансляция. И главное, мы понимали параметры оценки проектов. Нам надо было максимально отходить от субъективизма в оценке сценариев, склоняться к экспертной оценке, максимально уходя от функций худсовета, - сказал он.

Слова Бауржана Шукенова подтверждает и драматург Бекбулат Шекеров.

"Мне кажется все прошло очень хорошо. Я, как участник первого питчинга, имел возможность сравнивать работу и могу сказать, что Киноцентр растет в профессиональном плане и работа второго питчинга гораздо выше по качеству и по объему. Однако, для того, чтобы не заставлять людей ждать, думаю, в будущем надо указывать реальные даты проведения питчинга - в этот раз сроки несколько раз переносились", - отметил он.

Главным преимуществом нынешнего питчинга директор студии Cubic Дамир Айникеев видит его прозрачность.

Это очень важное событие, на мой взгляд, потому что именно на питчинге все решается не кулуарно, а публично и практически всенародно. Будущий зритель видит конкурсантов, наблюдает, какой проект в какой стадии проработки и это очень важно. Люди голосовали, писали, это было видно по комментариям в прямом эфире, какой проект реально вызывает интерес и кто из конкурсантов достоин победить не только по мнению членов Экспертного совета, но и, по мнению зрителя. У нас настает эпоха открытых дверей. Ничего плохого здесь нет, ведь появляется надежда на то, что система в стране будет прозрачной, - рассказал Айникеев.

Защита "Казахфильма"

Подчеркнув высокий уровень подготовки многих конкурсантов, член Экспертного совета Бауржан Шукенов не мог не отметить, что был сильно разочарован защитой проектов АО "Казахфильм" им.Ш.Айманова:

- Та подготовка, которая была именно у "Казахфильма", была самая плохая. Я вынужден это сказать. Документальные проекты кто представлял от "Казахфильма"? Это же страшное дело. Человек просто как хулиган вышел к микрофону с вопросом: "Что вы мне здесь допрос устроили?". Какой допрос? Человек пришел деньги просить, и мы хотим знать - кто будет режиссер, почему такой бюджет, какая основная канва этой картины.

Возьмем конкретный проект "Тринадцатый" - серьезнейшая заявка с бюджетом более миллиарда тенге. Но ведь никто нам не смог ответить, как будет все сделано, каким образом и т.д.

Теперь проекты, посвященные Абаю, которые должны сниматься на "Казахфильме". А кто подготовил лучшие заявки? Кто угодно, только не государственная киностудия. Дальше проекты, посвященные тем, кто у нас за границей живет – "Алыстагы агайын". Эти проекты тоже могли бы быть казахфильмовскими, но и здесь достойной защиты не было.

Мнение Шукенова разделил и Дамир Айникеев:

- На прошедшем питчинге "Казахфильм" претендовал на многое. От них было 64 проекта на общую сумму около 30 миллиардов тенге. Это очень серьезная заявка, это больше, чем они обычно получали за долгие годы, пока были оператором распределения денег. При этом многие поданные проекты с бюджетом более миллиарда, доходило даже до 3,5 миллиардов тенге.

В итоге до самого питчинга было допущено минимальное количество заявок "Казахфильма". Почему? Во-первых, абсолютно слабая проработанность проектов, порой подают голую смету, иногда даже нет сценария, а только примитивный синопсис. Те полноценные сценарии, которые были - это типовые, шаблонные проекты, от которых мы все устали, да и народ не принимает такое кино.

Надо меняться. При всем уважении, "Казахфильм" не способен в текущий момент поднимать сложнопостановочные, исторические проекты, на которые они претендуют. Сам уровень подготовки студии и сроки производства оставляют желать лучшего. Мы видим, сколько у этих заявок субподрядных работ и значит, это не совсем казахфильмовские проекты. Безусловно, от "Казахфильма" были яркие, скажем так, микрозаявки, но это все относится не к тем бюджетам, на которые они претендовали.

Бекбулат Шекеров до недавнего времени занимавший пост главного редактора АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова поддержал слова своих коллег:

- Полностью согласен. Добавить нечего. Отдельные люди болели за свои проекты, тщательно готовились, а руководство "Казахфильма" шло по принципу: нам все равно дадут. Почему-то сейчас в нашей стране главенствует принцип: "Жыламаған балаға сүт жоқ". И все начинают шуметь, плакать, жаловаться. А ведь можно было просто профессионально делать свою работу, понимая, что в конкурентной среде ты должен быть лучшим. Пришло время конкуренции и каждый должен доказать что он сам чего-то стоит.

Как бывший главный редактор "Казахфильма" оправдываться не могу. Я читал много, читал добросовестно. Даже когда я вернулся из ВГИКа, я горел желанием поднять национальный кинематограф на более высокий уровень. Но даже тогда, в те годы, из 300 прочитанных сценариев я выбирал только 2-3 сценария. Мусора всегда было много. Сейчас - то же самое. Увы, но у нас еще не сформировалось должное уважительное отношение к сценарию как к виду искусства.

Молодежь и мэйджоры

Защита дебютных проектов состоялась в последние дни питчинга и многих удивила нешаблонность и оригинальность проектов. Подробнее рассказывает Дамир Айникеев:

- Было много самых разнообразных проектов, часть из которых очень хорошо проработана (названия до объявления результатов говорить не буду). Очевидно, что частные студии показали гораздо более высокий уровень подготовки, чем крупнейшая студия страны. Были даже такие проекты – хоть сейчас уходи в производство. Одним словом, приятно удивили начинающие кинематографисты. Они - наше будущее, наша поросль, которая в ближайшее время уже даст плоды.

А нынешняя гибкая система государственного бюджетирования дает реальный шанс, что эти проекты со всеми их техническими и художественными задумками будут реализованы.

Интересная ситуация с нашими мейджорами, многие из которых пришли в кино из КВН. Хорошие ребята, но мне показалось, что они пока осторожно относятся к Киноцентру и хотелось бы в будущем получить от них больше проектов. Я знаю, что у них есть идеи и приглашаю всех на следующий питчинг. Киноцентр постарается вас поддержать, потому что у вас добрые начинания и мы всегда за то, чтобы все это было в коллаборации с государством.

В ответ на критику

Разумеется, работой Экспертного совета довольны были не все. Ряд кинематографистов высказывали сомнения в компетенции его членов (правда, в то же время выяснялось, что многие даже не попытались выяснить, кто входит в состав Экспертного совета) и даже прозвучало мнение о том, что они не изучали все полученные заявки.

На критические отзывы, Бекбулат Шекеров ответил следующее:

Когда я слышу заявления некоторых знакомых о том, что Экспертный совет не читал сценарии, мне бы хотелось сказать следующее: мало того что читали, так еще читали по несколько раз. И спорили по проектам, и выдвигали свои предположения, защищали проекты как свои. И контраргументы приводили, но не потому, что все плохо, а для дальнейшего улучшения. Что касается моей работы в команде, то я искренне всем благодарен! Я испытал невероятное наслаждение от работы с такими людьми. Не было фальши, не было равнодушия. Люди понимали свою ответственность. В общем, я горжусь, что работаю рядом с ними. А внутренние неурядицы на ход работы никак не повлияли, - сказал он.

Ряд кинематографистов заявили также о том, что киностудия "Казахфильм" должна реализовывать свои проекты в обход питчинга и по-прежнему финансироваться напрямую из бюджета профильного министерства. В качестве примера неоднократно приводилась схема, работающая в России. В частности, когда часть денег распределяется Фондом кино между частными студиями, а часть идет напрямую от министерства культуры РФ на проекты государственной киностудии "Мосфильм".

Здесь необходимо пояснить, что на сегодняшний день система финансирования в России выглядит следующим образом. Фонд кино поддерживает самые крупные российские производственные компании, так называемых "мейджоров" киноиндустрии. Их перечень ежегодно пересматривают, кроме того претенденты обязаны представлять свои проекты на открытом питчинге перед Экспертным советом. Также рассчитывать на поддержку Фонда кино могут средние и небольшие по затратам проекты, нацеленные на массового зрителя, фильмы для детской и семейной аудитории, а также анимационные фильмы от разных компаний. Подчеркнем, все соискатели в обязательном порядке проходят открытые онлайн-питчинги, где защищают свои проекты.

Министерство культуры России в свою очередь поддерживает авторские проекты, артхаусное кино, фильмы для детей и юношества, дебюты и документальные фильмы. Для этого также создан Экспертный совет и проводятся открытые онлайн-питчинги в прямом эфире.

Таким образом, в российском кинематографе работают две комиссии, распределяющие государственные деньги, получаемые из бюджета страны. То есть получить средства, не доказав их эффективное, а главное, по-настоящему нужное для российской киноотрасли расходование, практически невозможно.

К слову, одно из ведущих предприятий киноиндустрии России – "Мосфильм" не принимает участия в питчингах. Согласно официальной информации "Мосфильм" не получает бюджетных дотаций, его реконструкция и модернизация производились на собственные доходы и средства инвесторов. При этом киноконцерн, возглавляемый Кареном Шахназаровым, платит приличные налоги, зарабатывая за счет аренды помещений, реквизита и техники для съемок, костюмов, транспорта. Также в тринадцати современно оборудованных павильонах студии постоянно снимают кино, сериалы и телепрограммы, записываются музыкальные оркестры, а на территории студии строятся декорации для крупных проектов. Кстати, независимая продюсерская компания Карена Шахназарова снимала четыре его последних фильма также на территории "Мосфильма".

В заключение напомним, что отобранные по результатам второго питчинга Киноцентра проекты теперь направляются в Межведомственную комиссию, которая утверждает финальный список фильмов, претендующих на государственное финансирование.

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