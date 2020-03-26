Тестирование могут пройти казахстанцы любого возраста.

Казахстанцы смогут платно сдать тесты на коронавирус, сообщила председатель Комитета качества товаров и услуг Людмила Бюрабекова, передает zakon.kz.

На странице Министерства здравоохранения появилось интервью с Людмилой Бюрабековой. Она рассказала, что в Казахстан привезут экспресс-тесты для того, чтобы граждане смогли платно сдать анализы на коронавирус.

У нас есть несколько спонсоров, которые будут поставлять экспресс-тесты в страну. Мы уже выдали разрешение на разовый ввоз нескольким компаниям. Первая партия прибудет на этой неделе, экспресс-тестирование будет проводиться на базе лаборатории "Олимп". Данные экспресс-тесты будут выявлять наличие антител в крови у пациента. То есть, это либо те, которые уже болеют, либо те, которые перенесли заболевание в легкой форме и выздоровели. Категории пациентов мы определяем как социально уязвимые. Это те, кто состоит на диспансерном учете, особенно с хроническими заболеваниями органов дыхания, пациенты, которые входят в группу риска, потенциально могут заболеть или заболевшие, - рассказала она.

Тестирование могут пройти казахстанцы любого возраста. Уже известно, что частная лаборатория "Олимп" такие тесты может проводить платно.

Бесплатно проводим мы, но методом ПЦР-диагностики. (Это делается - ред.) именно для диагностики тех, кто могут быть потенциально заболевшими, - пояснила Бюрабекова.

16 марта в Казахстане начал действовать режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На утро 26 марта известно, что в стране зарегистрировано 88 случаев коронавируса.

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