Нигматулин: Закон о митингах обеспечит оптимальное сочетание прав и ответственности

Этот законопроект, бесспорно, соответствует концепции "слышащего государства" - спикер.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что новый проект Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", над которым сейчас работают депутаты, представители госорганов, непарламентских партий, НПО и гражданского общества, соответствует концепции "слышащего государства", передает zakon.kz.

Своим мнением Спикер Палаты поделился в ходе пленарного заседания Мажилиса, на котором в первом чтении одобрен законопроект с сопутствующими поправками.

Обсуждение новелл законопроекта на пленарном заседании вызвало ряд вопросов.

В частности, депутаты подняли вопрос специализированных мест для разных видов мирных собраний. Если в ряде случаев определение таких мест, по мнению депутатов, оправдано мерами безопасности, удобства и обеспечения нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта, то, к примеру, для одиночных пикетов – не целесообразно, за исключением "зон запрета".

По мнению мажилисменов, целесообразно предусмотреть в законопроекте возможность проведения пикетов не только в специализированных местах. Но в то же время должны быть, так называемые, "зоны запрета", то есть места, в которых проведение одиночных пикетов запрещается. Это стратегические, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и другие. И этот перечень надо чётко прописать в законопроекте.

Кроме того, для прозрачности и объективности информации о наличии и занятости специализированных мест депутаты инициировали поправку, согласно которой акимат будет обязан размещать на своем интернет-ресурсе перечень таких мест и информацию об их занятости.

Отдельное внимание парламентарии уделили срокам уведомления о проведении мирного собрания. По мнению мажилисменов, предлагаемые в правительственном варианте сроки должны быть сокращены. Эта норма будет доработана до второго чтения.

По мнению депутатов, необходимо пересмотреть и предложенные в правительственном варианте нормы о правах журналистов, которые дублируют нормы действующего закона о СМИ.

Выслушав пояснения разработчиков, а также представителей МВД, мажилисмены подчеркнули важность доработки и сокращения количества норм.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, Нурлан Нигматулин отметил, что правительственный вариант законопроекта, который был обсуждён на разных площадках, в том числе и регионах, в Мажилисе претерпел существенные изменения. Кроме того, до второго чтения рабочей группе предстоит доработать окончательные редакции поправок и дополнений.

- Этот законопроект, бесспорно, соответствует концепции "слышащего государства". Нужно отметить, что этот проект Закона принципиально изменит существующую практику организации и проведения собраний и митингов. Также он обеспечит оптимальное сочетание как прав граждан, так и их ответственности при проведении собраний и митингов, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

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