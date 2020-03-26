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Казахстанцы смогут получать услуги ЦОНов только онлайн

Более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОНов наряду с консультантами контакт-центра 1414 будут оказывать консультационную помощь при получении госуслуг в онлайн формате.

Фото : baigenews.kz26 марта 2020, 11:30

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Казахстане центры обслуживания населения приостановили работу на период карантина, передает zakon.kz.

Казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk, - сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Как отмечается, более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОНов наряду с консультантами контакт-центра 1414 будут оказывать консультационную помощь гражданам при получении ими госуслуг в онлайн формате.

Планируется, что одновременно колл-центры смогут консультировать более тысячи казахстанцев. График работы колл-центров – с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 часов. Звонок бесплатный.

При этом граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах, в которых будут работать только окно по выдаче готовых документов.

Автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, смогут получить готовые документы и номера в спецЦОНе своего города, где так же будет функционировать только окно по выдаче готовых документов.

График работы окон выдачи готовых документов: Пн-Пт с 9.00 до 17.00 часов. Сб - с 9.00 до 14.00 часов.

Правительство для граждан призывает казахстанцев не выходить из дома без необходимости, соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности и получать госуслуги онлайн.


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