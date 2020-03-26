Казахстанская компания выделила Сербии миллионы для борьбы с коронавирусом

Средства будут направлены на приобретение медицинских масок и необходимого оборудования, а также на помощь социально уязвимым группам населения.

Казахстанская компания сделала взнос в размере трех миллионов сербских динаров в качестве содействия Сербии в борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Посольства РК в Сербии Алибек Киманов.

Откликнувшись на призыв президента Сербии, компания по строительству, капитальному ремонту и техническому обслуживанию железных дорог "ZGOP" из сербского города Нови-Сад, которая с 2017 года принадлежит казахстанской компании "Integra Construction KZ", приняла решение внести 3 миллиона сербских динаров (около 12,5 миллионов тенге) в Фонд борьбы с вирусом COVID-19. Александар Вучич призвал компании проявить солидарность с государством в борьбе с эпидемией коронавируса, и казахстанский инвестор ответил на призыв президента страны, пишет Киманов.

По информации Посольства, с учетом специфики распространения вируса COVID-19 выделяемые средства будут направлены на приобретение медицинских масок и необходимого оборудования, а также на помощь социально уязвимым группам населения.

По мнению посла Казахстана в Сербии Gabitа Сыздыкбекова, именно в такие сложные для всех нас моменты важно проявлять солидарность. "Это долг и большая честь оказать братскому народу Сербии посильную помощь, когда она необходима", - подчеркнул посол Казахстана.

Казахстанский бизнес, который начинает активно развиваться в Сербии, демонстрирует достойный пример взаимопомощи и поддержки.

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