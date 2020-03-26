127 казахстанцев вернулись из стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Проблемы их возврата заключались в прекращении указанными государствами авиасообщений, а также запретом покидать транзитные зоны международных аэропортов.

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции Посольство Казахстана в Мексике оказало содействие в возвращении на родину наших соотечественников из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает zakon.kz.

С 13 по 25 марта 127 казахстанцев вернулись из Доминиканской Республики, 4 - из Мексики, 3 - из Панамы и 3 - из Коста-Рики.

Проблемы их возврата заключались в прекращении указанными государствами авиасообщений, а также запретом покидать транзитные зоны международных аэропортов. Учитывая сложности, преобладающее большинство граждан РК были отправлены транзитом через Москву и благополучно добрались до Казахстана. Это было организовано благодаря слаженным действиям наших дипломатов в Мехико и Москве. Вернувшиеся граждане выражают слова огромной благодарности сотрудникам Посольства Казахстана в Мексике за круглосуточную помощь в решении их вопросов и возникших трудностей, - сообщили в МИД РК.

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