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Экс-глава службы ДЧС в СКО осужден за взятку в 1200 долларов

Деньги, по информации ведомства, были получены за беспрепятственное подписание актов и общее покровительство.

Фото : 24.kz26 марта 2020, 12:50

Бывший глава службы пожаротушения ДЧС осужден за взятку в 1200 долларов, сообщил на брифинге старший следователь Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Экс-начальник "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента чрезвычайных ситуаций СКО" осужден за взяточничество, — сообщил Бигайдаров.

Досудебное расследование, по его словам, было завершено антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области.

По информации антикоррупционного ведомства, руководитель службы подозревался в получении взятки в сумме 1 200 долларов от директора предприятия, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по установке антенно-мачтовых устройств и общее покровительство.

19 марта приговором суда Петропавловск Ибраев осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан


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