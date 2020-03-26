Сельский экс-аким осужден на три года за мошенничество

Бывшего акима подозревали в получении денег путем мошенничества для производства демонтажа и разборки развалин бывшего инфекционного отделения Тимирязевской районной больницы.

Экс-аким Тимирязевского сельского округа осужден за мошенничество в Северо-Казахстанской области, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области ранее завершено досудебное расследование в отношении акима Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Байгужина С.О. по факту совершения мошенничества, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, аким подозревался в покушении на получение путем мошенничества денежных средств за разрешение производства демонтажа и разборки развалин бывшего инфекционного отделения Тимирязевской районной больницы.

19 марта приговором Тимирязевского районного суда Байгужин осужден к 3 годам лишения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, — заключил старший следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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