Сможет ли Казахстан обеспечить себя основными продуктами?

Только одно предприятие в Мангистауской области способно выпускать около 5 тонн макаронной продукции в сутки, и запасов сырья вполне хватает.

Из-за неблагоприятной экономической ситуации в мире, а также в связи с объявлением в стране режима ЧП из-за распространения коронавируса, казахстанцев все больше волнуют вопросы продовольственной безопасности. И хотя правительство принимает все возможные меры, чтобы обуздать панические настроения в обществе, некоторые казахстанцы продолжают запасаться продуктами в прок, несмотря на то что в магазинах никакого дефицита товаров не наблюдается. Насколько способны отечественные предприятия обеспечить население всем необходимым, не снизились ли по каким-то причинам объемы их производства, и как они планируют работать дальше, разбирался журналист zakon.kz на примере двух казахстанских компаний.

По словам генерального директора TOO "Берекет-Ф" Зареты Фаталиевой, их завод по производству хлебобулочной, кондитерской, макаронной продукции, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и питьевой воды, полностью покрывает потребности Мангистауской области. И никаких последствий глобального кризиса пока не испытывает.

Сырья у нас хватает, и мы работаем в прежнем режиме, а по производству молочной и кисломолочной продукции – даже в усиленном режиме, потому что спрос на нее в последнее время увеличился. И это несмотря на то, что запастись ею впрок невозможно из-за довольно короткого срока хранения. Может быть это связано с тем, что люди теперь проводят больше времени дома и стали потреблять больше пищи, и уделять больше времени приготовление блюд. Но как бы то ни было, на сегодняшний день мы выпускаем молочной продукции 15 тонн в сутки, а можем выпускать до 20-25 тонн. Мощность хлебозавода 25 тонн в сутки, но пока такого спроса у нас конечно нет, и мы только половину этого объема выпускаем. Макаронный цех работает в прежнем режиме, и может выпускать около 5 тонн продукции в сутки, но опять же мы столько не выпускаем, потому что нет спроса. На мой взгляд, люди поддавшись ажиотажу закупились макаронами в первые дни объявления ЧП в Казахстане, а сейчас все магазины уже работают в прежнем режиме. Кондитерский цех у нас тоже в обычном режиме работает, и увеличение заявок было отмечено только в праздничные дни, – рассказала Зарета Фаталиева.

Она дополнила, что сейчас продукция предприятия распространяется только на территории Мангистауской области, потому что в основном у нее довольно короткие сроки хранения. А с продукцией более длительного срока хранения они пока не пытались выйти за пределы региона, так не было необходимости. Но если такая необходимость возникнет, то конечно они готовы расширить свой рынок сбыта. Для этого у их ТОО вполне хватает и мощностей производства и запасов сырья.

Мы же не съели все запасы за те пару дней ажиотажа. Также продолжаем работать, и чем был вызван этот ажиотаж я вообще не могу понять. Повторюсь, что запасы сырья у нас пока есть, мы работаем в обычном режиме, и кроме того нам обещали государственную поддержку, и сейчас решается вопрос о выделении средств на дополнительный закуп сырья. Это делается для того, чтобы не останавливалось производство если вдруг у нас чего-то не будет хватать. В чем лично я сомневаюсь. Производство конечно не остановится, потому что у нас сейчас все склады буквально забиты сырьем, и как минимум два месяца мы без проблем можем работать. Это касается и хлебобулочных, и макаронных и кондитерских, и других изделий, – подытожила Зарета Фаталиева.

Не испытывает особых проблем в связи со сложившимися условиями и ТОО "Радуга", расположенное в Северо-Казахстанской области. Это предприятие специализируется на выпуске кукурузных хлопьев и сухих завтраков, включая различные крупы, лапшу быстрого приготовления, а также производит различные изделия из пластмассы, антисептические средства, в том числе твердое и жидкое мыло.

То есть у нас довольно широкий спектр выпускаемой продукции. Например, сейчас мы производим одной только лапши быстрого приготовления около 180 тысяч пачек в сутки. Также мы производим в сутки 4-5 тонн различных круп, которые соответственно фасуем в пачки. Как и муку, которой мы производим до 60 тонн в сутки. Также мы производим около 7 тонн в сутки антисептических средств. У нас имеется сеть филиалов по всему Казахстану, плюс производим экспорт в Россию, где довольно большой спрос на нашу продукцию, в частности на лапшу быстрого приготовления. Примерно 50% произведенной нашим заводом лапши уходят в РФ. Но и по Казахстану мы пока закрываем все потребности. То есть нашей продукции хватает не только на то, чтобы удовлетворить потребности казахстанцев, но и экспортировать ее за рубеж, – рассказал генеральный директор ТОО "Радуга" Дмитрий Шарапаев.

Он дополнил, что сейчас отмечается повышенный спрос на различное антисептические средства, в частности на антибактериальное мыло. Поэтому большая часть персонала задействована на производстве жидкого мыла, а буквально с сегодняшнего дня запущен цех по выпуску твердого, в частности хозяйственного мыла, потому что сейчас на него тоже повысился спрос. И запасов сырья для его производства пока тоже хватает.

А то, что сейчас идут информационные вбросы по поводу возможного дефицита подобных товаров, то хочу отметить, что все решается в рабочем режиме и на сегодняшний день пока проблем нет и я их не вижу. Мы заранее подготовились к подобной ситуации и произвели запасы. Также два года назад мы открыли современное овощехранилище, чтобы хранить там стабилизационный фонд. И у нас там хранятся овощи основной потребительской корзины – картофель, лук, капуста, морковь. Этого у нас пока тоже в достаточном количестве, но все равно мы производим дополнительный закуп. И по крайней мере, на сегодняшний день у нас все более или менее нормально, – дополнил Дмитрий Шарапаев.

В общем, по его словам, запасов сырья у предприятия пока достаточно. Конечно в связи с развивающейся ситуацией в мире есть определенная обеспокоенность. Например, тем, что со вчерашнего дня Россия запретила ввоз со своей территории всех видов круп, но по мнению спикера, все это будет решаться.

Все возникающие проблемы мы пока довольно успешно решаем. Что-то уже успели закупить и завести в Казахстан. А то, что машины и вагоны сейчас стоят на границе с Россией, я думаю этот вопрос в скором времени будет решен и груз будет доставлен. В целом же запасы у нас есть, и государство способствует развитию бизнеса. Так сейчас принимаются государственные меры по отсрочке кредитов, налогов. Акимат нам выделил средства на дополнительный закуп сырья, и деньги уже частично поступили. А все возникающие проблемные вопросы, я думаю, будут решаться по мере их поступления, – подытожил Дмитрий Шарапаев.

Подготовил Владимир Демидов

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