Стало известно время проведения экстренного саммита G20

Экстренный саммит G20 будет посвящен ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Саммит лидеров G20 в формате видеоконференции начнется 26 марта в 18.00 по времени Нур-Султана, сообщает zakon.kz cо ссылкой на ТАСС.

Cовещание будет носить закрытый характер.

Экстренный саммит G20 будет посвящен ситуации вокруг пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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