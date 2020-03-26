Названа предварительная причина падежа голубей в алматинском парке

Всего найдено 30 мертвых птиц.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет поделился текущей информацией по гибели голубей в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает zakon.kz.

Сегодня, 26 марта 2020 года, для выяснения причин гибели птиц на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы Алматинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира организована комиссия в составе представителей территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, городской ветеринарной службы, Управления предпринимательства и инвестиций, Института Зоологии и отдела благоустройства.

Комиссией было установлено, что на площади 100 кв.м, где ранее находился ледовый каток, обнаружены павшие птицы в количестве 30 штук. Предположительные причины падежа является отравление. Комиссией был проведен забор всех павших птиц, ветеринарной службой отобраны пробы для проведения лабораторных исследований. Окончательные причины гибели птиц будут известны после получения результатов экспертиз, - сообщил Дилдахмет.

Каким именно веществом отравились голуби, пока не известно, но у специалистов есть предположение, что от раствора, с помощью которого заливали лед зимой. Тем не менее, пользователи соцсетей предположительной причиной смерти назвали дезинфекционную обработку, которую проводят в городе из-за эпидемии коронавируса.

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