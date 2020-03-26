В Казахстане запретят строительство объектов около складов с боеприпасами

Соответствующий запрет будет установлен законодательно.

На пленарном заседании мажилиса парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Мухтар Ерман, представляя документ, поправки позволят комплексно подойти к механизму установления границ и местоположения территорий запретной зоны и запретного района с обязательным согласованием местными исполнительными органами, с госорганами, которым принадлежат арсеналы, базы и склады вооружений, военной техники и боеприпасов.

Поправки обеспечат защиту населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения ЧС при хранении боеприпасов. В целом, принятие законопроекта не повлечет дополнительных затрат из государственного бюджета, - подчеркнул он.

Как отмечается в заключении профильного комитета Мажилиса, целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства по обеспечению безопасности функционирования арсеналов, баз и складов боеприпасов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также защиты населения, гражданской и другой инфраструктуры в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации при хранении боеприпасов.

Так, основные нормы законопроекта направлены на то, чтобы отнести территории арсеналов, баз и складов, а также прилегающих территорий в пределах установленных запретных зон и запретных районов, к зонам с особыми условиями пользования землей. Документом устанавливается административная ответственность за строительство зданий и сооружений, ведение хозяйственной и иной деятельности, не связанной с эксплуатацией арсеналов, баз и складов боеприпасов. Кроме того, в число градостроительных требований включается соблюдение запретов, установленных на территориях запретных зон и запретных районов.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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