Запущена горячая линия для заемщиков банков

Заявления и обращения на действия субъектов финансового рынка можно направлять посредством обратной связи сайта.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка запустило горячую линию по мерам поддержки заемщиков банков второго уровня, микрофинансовых организаций, ломбардов и онлайн-кредиторов для недопущения роста долговой нагрузки граждан в период чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Телефоны горячей линии: +7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122.

Заявления и обращения на действия субъектов финансового рынка можно направлять посредством обратной связи сайта http://www.finreg.kz/?docid=3329&switch=russian или на электронную почту: TAL@finreg.kz, Fingramota@finreg.kz.

Напомним, 23 марта 2020 года вступило в силу постановление правления Агентства от 22 марта 2020 года "О мерах поддержки населения и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения".

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