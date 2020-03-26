У певицы Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус
Она ждет результатов обследования.
Фото : vetla.ru26 марта 2020, 16:01
У певицы Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус. Она больше 15 лет живет в Испании, сообщает zakon.kz.
На своей странице в Instagram она записала видео, где рассказала о ситуации.
Я заболела где-то неделю назад, потом у меня было улучшение, 36 и 6, потом опять температура пошла. Ну и этот кашель. Кашель, кашель, кашель. Если коротко — уже ночью вчера я поехала в госпиталь, в "скорое" отделение, потому что было ощущение, что эта мокрота в бронхах не откашливается, а как какая-то пена булькает и булькает, невозможно. Когда я попыталась набрать воздух, чтоб откашляться, у меня было ощущение, что мне некуда его набирать.
Артистка отметила, что ей провели необходимые обследования и взяли мазок на коронавирус. Сейчас она самоизолировалась и ждет результатов.
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