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У певицы Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус 

Она ждет результатов обследования.

Фото : vetla.ru26 марта 2020, 16:01

У певицы Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус. Она больше 15 лет живет в Испании, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram она записала видео, где рассказала о ситуации.

Я заболела где-то неделю назад, потом у меня было улучшение, 36 и 6, потом опять температура пошла. Ну и этот кашель. Кашель, кашель, кашель. Если коротко — уже ночью вчера я поехала в госпиталь, в "скорое" отделение, потому что было ощущение, что эта мокрота в бронхах не откашливается, а как какая-то пена булькает и булькает, невозможно. Когда я попыталась набрать воздух, чтоб откашляться, у меня было ощущение, что мне некуда его набирать.

Артистка отметила, что ей провели необходимые обследования и взяли мазок на коронавирус. Сейчас она самоизолировалась и ждет результатов.


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