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Легендарная "Маракана" станет полевым госпиталем

Для больных коронавирусом.

Фото : CNN26 марта 2020, 16:04

Знаменитый бразильский стадион "Маракана" в Рио, вмещающий 78 тыс. человек, принимавший Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016 и матчи Чемпионата мира-2014, переоборудуют в полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом COVID-19, передает zakon.kz.

По информации CNN, аналогичная судьба ждет домашние стадионы бразильских футбольных клубов "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантос". Они, как и "хозяин" "Мараканы" "Фламенго", сами выразили желание, чтобы на время приостановки спортивных соревнований арены послужили медицине.

Добавим, что игры чемпионата Бразилии по футболу долгое время не приостанавливали. Это вызывало недовольство среди спортсменов и тренеров, футбольный клуб "Гремио" на один из матчей вышел на поле в медицинских масках в знак протеста, после чего все игры приостановили.

На данный момент в Бразилии зафиксировано более 1500 случаев заражения коронавирусом и 25 смертей.


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