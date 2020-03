Легендарная "Маракана" станет полевым госпиталем

Знаменитый бразильский стадион "Маракана" в Рио, вмещающий 78 тыс. человек, принимавший Церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2016 и матчи Чемпионата мира-2014, переоборудуют в полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом COVID-19, передает zakon.kz.

По информации CNN, аналогичная судьба ждет домашние стадионы бразильских футбольных клубов "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантос". Они, как и "хозяин" "Мараканы" "Фламенго", сами выразили желание, чтобы на время приостановки спортивных соревнований арены послужили медицине.

