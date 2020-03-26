В Алматинской области реализуют тысячу проектов на 110 млрд тенге

Дорожная карта занятости в области будет разделена по 4 направлениям.

Алматинской области выделено 109,2 млрд тенге на реализацию Дорожной карты занятости, передает zakon.kz.

На эти средства будет реализовано 1 240 проектов с созданием 27,3 тысяч рабочих мест. Об этом стало известно в ходе совещания в селекторном режиме под председательством акима области Амандыка Баталова.

Как вы знаете, глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 марта на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению на реализацию Дорожной карты занятости поручил выделить 1 трлн тенге. Из них для Алматинской области выделено 109,2 млрд тенге. Это очень важные и нужные для нашего региона средства. В связи с этим необходимо четко решить, куда с максимальной эффективностью данные средства будут направлены. Я вас собрал, чтобы все вы четко понимали и осознавали для чего эти средства выделяются. В первую очередь важно решить вопрос занятости населения. Так как в связи с коронавирусом многие жители области остались без работы. Нужно создать условия их семьям, открыть новые рабочие места. За весь период моей работы такие огромные средства разом не выделялись. Поэтому мы должны очень качественно и ответственно подойти к их распределению. Средства будем выделять и тем районам и городам области, где население обращалось во время отчетной встречи, личных приемов. Все обращения жителей нужно проанализировать и на выделенные средства реализовать важные и нужные проекты. Дороги сделать, социальные объекты отремонтировать и так далее, - открывая совещание, отметил Амандык Баталов.

По словам заместителя акима области Батыржана Байжуманова, в целом в области Дорожная карта занятости будет реализована по 4 направлениям.

Во-первых, это капитальный ремонт, реконструкция социальных объектов. К примеру, только в сфере образования 88 объектов подлежат капитальному, текущему ремонту, а в 351 школе нужно ликвидировать наружные туалеты. В целом в социально-культурной сфере будет реализован 491 проект на 31,8 млрд.тенге. Во-вторых, текущий, средний, капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства. По этому направлению по 79 объектам предусматривается 20 млрд. тенге с созданием около 5 тысяч рабочих мест. Третье направление, это капитальный, средний, текущий ремонты и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры. Здесь по 547 объектам предусматривается 34,2 млрд. тенге с созданием 8 500 рабочих мест. Четвертое направление, это благоустройство населенных пунктов. Всего 153 объекта на 17 млрд. тенге. Кроме этого, на реконструкцию ирригационных сетей предусмотрено 6,2 млрд. тенге на реализацию 7 проектов. В оборот будет вовлечено 73,0 тыс. га орошаемых земель.

Важно отметить, что при реализации проектов в рамках Дорожной карты занятости в районах, городах области, где реализуются инфраструктурные проекты, акимам районов и городов, администраторам проектов необходимо обеспечить не менее 50 процентов или 13 653 вновь создаваемых рабочих места именно по направлению из центров занятости населения. Кроме того, обеспечить закуп, приобретение товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90 процентов от общнего объема средств, предусмотренных на реализацию инфраструктурных проектов.

Кроме того, по области будут созданы рабочие группы по вопросам занятости, в состав которых войдут представители региональной палаты предпринимателей и территориальных объединений профессиональных союзов. При этом особое внимание будет уделено трудоустройству жителей области, которые ранее работали в городе Алматы, а сейчас в связи с карантином вернулись в регион.

В результате принятых мер в области будет созданы тысячи новых рабочих мест, снизится уровень безработицы и в целом улучшится инфраструктура области. За счет выделенных средств мы сможем решить многие проблемы, которыми годами не решались. Акимы районов и городов покажут, как они работают на деле, на сколько знают проблемы населения и как оперативно они их решают. Для этого все условия есть, общий результат напрямую зависит от нашей оперативности и собранности, - подытожил Баталов.

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