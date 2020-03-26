Абаев попросил не публиковать информацию о двух выздоровевших пациентах

Один пациент был выписан в Алматы, а второй в Нур-Султане.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев попросил СМИ воздержаться от публикации подробной информации о двух случаях выздоровления от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня двое выздоровевших пациентов выписаны. Один в Алматы, а второй проходил лечение в Нур-Султане. Управление здравоохранения сообщило нам, что после того, как мы объявили эти новости, со стороны журналистов немало вопросов с запросом информации о пациентах. Хочу еще раз напомнить о необходимости врачебной тайны, — сказал на брифинге Абаев.

Он добавил, что не у всех есть желание прославиться в качестве человека, который переболел столь опасной инфекцией, но эти люди граждане Казахстана и они абсолютно здоровы.

Поэтому вы должны уважать их право на неразглашение. Даже если вы нашли контакты, просим не раскрывать без их личного и даже письменного согласия. О порядке их лечения естественно врачи расскажут журналистам, — подчеркнул министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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