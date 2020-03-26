Еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Казахстане
На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев.
На 16:20 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан - 6 случаев, в городе Алматы - 6 случаев, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 109 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них:
в г. Нур-Султан – 61 случай,
г. Алматы – 40 случаев,
г.Караганда - 2 случая,
Алматинская область - 1 случай,
Актюбинская область - 1 случай,
г. Шымкент - 2 случая,
Жамбылская область - 1 случай,
Северо-Казахстанская область - 1 случай.
На данный момент в Казахстане заболевших 109 человек. Двух человек уже вылечили от коронавируса. С 19 марта был введен режим карантина в Нур-Султане и Алматы. С 26 марта в Алматы закрыли все непродовольственные объекты по продаже товаров и оказания услуг.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!