Мужчина пытался попасть к бывшей жене, находящейся на карантине, через окно в Караганде
Мужчина арестован.
Фото : zakon.kz26 марта 2020, 16:27
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о нарушениях казахстанцев во время чрезвычайного положения, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, за прошедшие сутки к административной ответственности по статье 476 КоАП РК было привлечено 137 лиц, 89 из них арестованы. Все они признали противоправность своих действий.
В отдельных случаях и вовсе доходит до абсурда. К примеру, в Караганде на 10 суток задержан гражданин, который пытался проникнуть через окно больницы к своей бывшей супруге. Та находилась под карантином, она прибыла из Германии, - сообщил глава МИОР.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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