Мужчина пытался попасть к бывшей жене, находящейся на карантине, через окно в Караганде

Мужчина арестован.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о нарушениях казахстанцев во время чрезвычайного положения, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, за прошедшие сутки к административной ответственности по статье 476 КоАП РК было привлечено 137 лиц, 89 из них арестованы. Все они признали противоправность своих действий.

В отдельных случаях и вовсе доходит до абсурда. К примеру, в Караганде на 10 суток задержан гражданин, который пытался проникнуть через окно больницы к своей бывшей супруге. Та находилась под карантином, она прибыла из Германии, - сообщил глава МИОР.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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