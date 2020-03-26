Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Нур-Султане готовили теракт

Расследование продолжается.

Фото : Пресс-служба КНБ РК26 марта 2020, 16:41

25 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султан задержан последователь деструктивного религиозного течения, передает zakon.kz.

Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (запрещена в Казахстане). В ходе следственных действий у него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В отношении указанного лица начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование продолжается.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты