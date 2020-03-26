В Нур-Султане готовили теракт

Расследование продолжается.

25 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султан задержан последователь деструктивного религиозного течения, передает zakon.kz.

Он подозревается в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии международной террористической организации "ДАИШ" (запрещена в Казахстане). В ходе следственных действий у него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

В отношении указанного лица начато досудебное расследование по статьям 24 и 255 (приготовление к акту терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование продолжается.

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