Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы начали выдавать продукты многодетным и малообеспеченным семьям

Городские власти определили 18 618 нуждающихся семей.

Фото : Zakon.kz26 марта 2020, 17:24

Известно, что семей, которым положена доставка продуктовых наборов на дом во время карантина, около 18 тысяч. О том, как это происходит, в обзоре корреспондента zakon.kz.

В Алматы на период карантина, введенного в рамках режима ЧП в Казахстане, запустили специальную программу на уровне города.

Городские власти определили 18 618 нуждающихся семей, из них 9971 – малообеспеченные семьи, 2585 – одиноко проживающие пенсионеры, 5143 – инвалиды 1-й и 2-й групп, а также 919 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Обещано, что этот список будет расширяться, потому что горожане могут дополнительно сообщить о людях, нуждающихся в продуктах.

На данный момент сформированы стандартные пакеты, ежедневно планируется поставлять более продуктовые корзины тысяче семей.

Алматинцев просят соблюдать спокойствие и проявить терпение.

В акимате гарантируют, что каждая семья, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, не останется без внимания.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты