В Алматы начали выдавать продукты многодетным и малообеспеченным семьям
Городские власти определили 18 618 нуждающихся семей.
Известно, что семей, которым положена доставка продуктовых наборов на дом во время карантина, около 18 тысяч. О том, как это происходит, в обзоре корреспондента zakon.kz.
В Алматы на период карантина, введенного в рамках режима ЧП в Казахстане, запустили специальную программу на уровне города.
Городские власти определили 18 618 нуждающихся семей, из них 9971 – малообеспеченные семьи, 2585 – одиноко проживающие пенсионеры, 5143 – инвалиды 1-й и 2-й групп, а также 919 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Обещано, что этот список будет расширяться, потому что горожане могут дополнительно сообщить о людях, нуждающихся в продуктах.
На данный момент сформированы стандартные пакеты, ежедневно планируется поставлять более продуктовые корзины тысяче семей.
Алматинцев просят соблюдать спокойствие и проявить терпение.
В акимате гарантируют, что каждая семья, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, не останется без внимания.
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