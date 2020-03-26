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Звезды казахстанской эстрады начали выступать онлайн

26 марта марта можно будет посмотреть концерт Розы Рымбаевой.

Фото : joor.me26 марта 2020, 17:25

Министерство культуры и спорта Казахстана запустило несколько онлайн-проектов, один из которых "Звезда на карантине". Об этом на брифинге в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в прямом эфире на YouTube свои онлайн-концерты уже провели Жубаныш Жексенулы, Женис Сейдуллаулы, Гадилбек Жанай. 26 марта своим творчеством зрителей порадует Роза Рымбаева.

Кроме того, был запущен проект под хэштегом #Bizbirgemiz_sport. Так, для пользователей социальной сети Instagram были подготовлены онлайн-тренировки и интервью Олимпийских чемпионов, призеров чемпионата Азии и мира. Также можно будет посмотреть спортивные уроки и лекции о здоровом питании.

Еще одна спецрубрика #Bizbirgemiz_culture включает онлайн мастер-классы, лекции и театральные представления.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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