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Звезды казахстанской эстрады выступили для жителей Актобе

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 05:45 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
26 мая в городе Актобе популярные казахстанские исполнители выступили в поддержку пострадавших от паводков жителей региона, сообщает Zakon.kz.

Яркая концертная программа "Күшіміз бірлікте!" прошла на площади стеллы "Қазақ халқына мың алғыс", оставив радостные воспоминания у актюбинцев и гостей города. Мероприятие было полностью приурочено в поддержку пострадавших от паводков жителей области.

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 05:45

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Под открытым небом актюбинцы ощутили легкость и праздничное настроение после затянувшихся паводков и их непростых последствий. Им удалось пройти нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. Десятки тысяч волонтеров трудились на местах паводков и в пунктах сбора помощи. В этих условиях именно сплоченность народа способствовала успешному преодолению сложной паводковой ситуации. Поэтому радостные лица жителей региона особенно светились в этот праздничный вечер.

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 05:45

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 05:45

Алишер Каримов, фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Несколько дней назад, пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома.

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