Звезды казахстанской эстрады выступили для жителей Актобе

26 мая в городе Актобе популярные казахстанские исполнители выступили в поддержку пострадавших от паводков жителей региона, сообщает Zakon.kz.

Яркая концертная программа "Күшіміз бірлікте!" прошла на площади стеллы "Қазақ халқына мың алғыс", оставив радостные воспоминания у актюбинцев и гостей города. Мероприятие было полностью приурочено в поддержку пострадавших от паводков жителей области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Под открытым небом актюбинцы ощутили легкость и праздничное настроение после затянувшихся паводков и их непростых последствий. Им удалось пройти нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. Десятки тысяч волонтеров трудились на местах паводков и в пунктах сбора помощи. В этих условиях именно сплоченность народа способствовала успешному преодолению сложной паводковой ситуации. Поэтому радостные лица жителей региона особенно светились в этот праздничный вечер.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Алишер Каримов, фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Несколько дней назад, пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома.