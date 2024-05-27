Звезды казахстанской эстрады выступили для жителей Актобе

Звезды казахстанской эстрады выступили для жителей Актобе
Яркая концертная программа "Күшіміз бірлікте!" прошла на площади стеллы "Қазақ халқына мың алғыс", оставив радостные воспоминания у актюбинцев и гостей города. Мероприятие было полностью приурочено в поддержку пострадавших от паводков жителей области.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Под открытым небом актюбинцы ощутили легкость и праздничное настроение после затянувшихся паводков и их непростых последствий. Им удалось пройти нелегкое время противостояния беспрецедентным по своей разрушительной силе паводкам. Десятки тысяч волонтеров трудились на местах паводков и в пунктах сбора помощи. В этих условиях именно сплоченность народа способствовала успешному преодолению сложной паводковой ситуации. Поэтому радостные лица жителей региона особенно светились в этот праздничный вечер.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Алишер Каримов, фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Несколько дней назад, пострадавшая во время весеннего паводка жительница Алматинского района города Актобе Айдана Орынбасарова получила компенсацию за поврежденное имущество и ремонт дома.