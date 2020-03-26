По 30 минут будут длиться уроки школьников во время онлайн-обучения

Процесс дистанционного обучения будет проходить согласно режима и порядка, принятого в каждой школе.

По 30 минут будут длиться уроки казахстанских школьников во время дистанционного обучения. Об этом на брифинге в эфире телеканала «Хабар 24» сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, были изучены лучшие мировые практики по дистанционному обучению. И уже с учетом внесенных министерством образования и науки предложений была сформирована своя концепция.

Процесс дистанционного обучения будет проходить согласно режима и порядка, принятого в каждой школе. Длительность урока будет 30 минут. Учитель, ученик и родитель будут в тесном взаимодействии. Все методические материалы готовы, - рассказал глава МИОР.

Ранее сообщалось, что с 6 апреля казахстанские школьники начнут учиться дистанционно. Также планировалось запустить дополнительные видеоуроки для учеников на телеканалах "Балапан" и "Ел арна".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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