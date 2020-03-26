В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте усиливают режим карантина

Покидать дом можно будет только ради продуктов, лекарств и работы.

Правительство Казахстана усилило меры по недопущению распространения коронавируса. Данные ограничения действуют на Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает zakon.kz.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения Е.Биртанов, ужесточении ответственности за нарушение ограничительных мер – министр юстиции М.Бекетаев и генеральный прокурор Г.Нурдаулетов, обстановке в городах республиканского значения - акимы г.Нур-Султан А.Кульгинов, г.Алматы – Б.Сагинтаев, г.Шымкент – М.Айтенов, продовольственной безопасности и ценообразовании на социально-значимые продукты питания – министры торговли и интеграции Б.Султанов, сельского хозяйства – С.Омаров и другие руководители государственных органов.

Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта т.г. следующих мер:

1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;

4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом массиве "Тәуелсіздікке 20 жыл" Абайского района города Шымкент с организацией подомового обхода.

В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов. Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 час. (с 18.00 до 22.00 – доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима Шымкента.

Глава правительства поручил министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять соответствующий акт по введению ограничительных мер.

Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 апреля т.г.), а также оказания содействия гражданам РК, находящимся за рубежом и изъявившим желание вернуться на родину.

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