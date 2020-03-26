Глава ВОЗ рассказал для чего нужно вводить карантин

И как правильно использовать ограничительные меры.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны использовать национальный карантин для "атаки на вирус". Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ВОЗ.

Эти меры нужны. Спасибо Международному олимпийскому комитету за отмену Игр в 2020 году. Приветствую меры по отмене публичных мероприятий. Изоляция дает нам дополнительное время чтобы подготовиться принять еще больше точечных мер, которые нужны чтобы остановить передачу инфекции и спасти жизни, - заявил он.

Гебрейесус объяснил, для чего необходимо вводить карантин.

Мы призываем страны, которые внедрили меры по изоляции, использовать это время, чтобы атаковать этот вирус. Вы создали второе окно возможностей. Вопрос - как вы используете его. Нужно оставаться дома. Ограничение передвижения населения выигрывает время и снижает нагрузку на системы здравоохранения. Но отдельно взятые меры не прекратят эпидемию. Суть в них - сделать более точные действия по нейтрализации коронавируса. Есть шесть действий, которые мы рекомендуем, - сказал глава ВОЗ.

Странам необходимо сделать следующие шесть шагов:

1) увеличить число работников здравоохранения, обучить их и дислоцировать;

2) ввести систему обнаружения подозрительных случаев заболевания;

3) увеличить производство, качество и доступность тестов;

4) приспособить помещения для лечения и карантина пациентов;

5) создать план карантина и придерживаться его;

6) направить все усилия правительства на подавление и контроль COVID-19.

Эти меры помогут остановить передачу вируса, чтобы после отмены карантинных мер пандемия не возобновилась. Никто не хочет открыть магазины и школы только для того, чтобы быть вынужденным закрыть их снова. Выявление заболевших, их изоляция и лечение - это не только самый быстрый способ остановить экономические и социальные ограничения, это также самый лучший способ избежать их. Это особенно важно для стран, система здравоохранения которых может не выдержать количества заболевших, как мы уже видели это в странах, где вирус передавался внутри сообществ, - сказал гендиректор ВОЗ.

Он напомнил, что соблюдение дистанции не должно означать социального дистанцирования: необходимо регулярно общаться с пожилыми родителями, соседями, друзьями и родственниками, которые живут одни или в домах престарелых, чтобы те знали, что их помнят и любят.

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