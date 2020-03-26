В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса
Даурен Абаев напомнил о необходимости выполнения всех требований и предписаний врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП.
Фото : zakon.kz26 марта 2020, 20:35
Сегодня, 26 марта, от коронавируса скончалась гражданка Казахстана, сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.
К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Мы все глубоко скорбим, — сообщил Абаев.
Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по ее медицинским показаниям.
Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса. Все, что происходит сейчас это испытание для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания врачей по изоляции, недопущению контактов, соблюдению режима карантина и ЧП, — подчеркнул министр.
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Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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