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Бизнесменов наказывают арестами и штрафами за нарушение режима ЧП

За нарушение можно отправиться за решетку на пять суток.

Фото : Pixabay27 марта 2020, 01:16

За сознательное нарушение карантина казахстанцев наказывают штрафами и даже арестами, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, жители Кызылорды по-прежнему устраивают грандиозные тои на сотни человек. Предупреждения игнорируют и предприниматели. Хозяина компьютерного клуба "закрыли" на пять суток.

Заполнен 21 протокол в отношении хозяев ресторанов и кафе, игровых и букмекерских клубов. 17 из них оштрафованы, четверо взяты под арест, - рассказал кызылординский прокурор Асхат Бекмуханов.

По словам замакима Кызылорды, в городе регулярно проводятся рейды. Также население оповещают через громкоговорители.

В Уральске также наблюдаются нарушение. Здесь также за нарушение режима ЧП наказаны несколько несознательных предпринимателей. Всего в области выявлено 20 подобных фактов.

Составлено 20 административных протоколов по статье 476 кодекса об административных правонарушениях, из которых 12 владельцев были привлечены к административному аресту, 6 привлечены к административной ответственности, это штраф и 2 материала сейчас в данный момент находятся на стадии рассмотрения, - заявил пресс-секретарь ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.


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