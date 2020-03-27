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Предприятия Алматинской области предоставили жилье своим сотрудникам на время карантина

Более 30 предприятии предоставили жилье на территории области своим сотрудникам.

Фото : пресс-служба акима Алматинской области27 марта 2020, 01:45

Более 30 предприятий Алматинской области предоставили жилье своим сотрудникам, на время карантина сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Из-за карантина города Алматы более 800 рабочих из южной столицы, могли остаться временно без работы. По этому поводу, согласно поручению акима Алматинской области мы заранее провели консультации с руководством ряда предприятии региона. В итоге более 30 предприятии приняли решение предоставить жилье на территории области своим сотрудникам, - отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Руслан Кожасбаев.

Напомним, ранее акимат Алматинской области обратился к работодателям региона, заранее позаботится о своих работниках, которые проживают на территории Алматы, но необходимы для производства.


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