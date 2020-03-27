Предприятия Алматинской области предоставили жилье своим сотрудникам на время карантина

Более 30 предприятии предоставили жилье на территории области своим сотрудникам.

Более 30 предприятий Алматинской области предоставили жилье своим сотрудникам, на время карантина сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Из-за карантина города Алматы более 800 рабочих из южной столицы, могли остаться временно без работы. По этому поводу, согласно поручению акима Алматинской области мы заранее провели консультации с руководством ряда предприятии региона. В итоге более 30 предприятии приняли решение предоставить жилье на территории области своим сотрудникам, - отметил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Руслан Кожасбаев.

Напомним, ранее акимат Алматинской области обратился к работодателям региона, заранее позаботится о своих работниках, которые проживают на территории Алматы, но необходимы для производства.

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