Еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алматы
На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса.
Фото : azh.kz27 марта 2020, 07:51
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 07:50 час. 27 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.
На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 60 случаев,
в Алматы – 47 случаев,
в Караганде - 4 случая,
в Шымкенте - 2 случая,
в Акмолинской области - 1 случай,
в Алматинской области - 1
случай,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Жамбылская области - 3 случая,
в Северо-Казахстанской области - 1 случай.
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