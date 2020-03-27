Еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алматы

На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 07:50 час. 27 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждены 120 случаев регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 60 случаев,



в Алматы – 47 случаев,

в Караганде - 4 случая,

в Шымкенте - 2 случая,

в Акмолинской области - 1 случай,

в Алматинской области - 1

случай,

в Актюбинской области - 1 случай,

в Жамбылская области - 3 случая,

в Северо-Казахстанской области - 1 случай.

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