Жилстройсбербанк предоставит клиентам отсрочку без подтверждающих документов

Процедура будет проводиться на основании заявления клиента, с указанием причины отсрочки. Однако банк не будет дополнительно запрашивать подтверждающие документы.

Жилстройсбербанк Казахстана предоставит клиентам, испытывающим временную финансовую трудность, отсрочку по основному долгу и вознаграждению на 90 дней с 16 марта 2020 года, сообщает zakon.kz, со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан.

Процедура будет проводиться на основании заявления клиента, с указанием причины отсрочки. Однако банк не будет дополнительно запрашивать подтверждающие документы. Данная мера принята в связи с введением чрезвычайного положения в стране и карантина в городах Нур-Султан и Алматы, сообщает пресс-служба финансовой организации.

С 15 апреля клиент может подать заявление на отсрочку платежа через интернет-банкинг "ЖССБ 24". Все заявления будут приняты и одобрены. Отсрочка будет распространяться на все платежи с 16 марта 2020 года. При подаче онлайн-заявки у клиента не должно быть просроченных платежей по состоянию на 16 марта 2020 года, - заявила председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова.

Руководитель банка призвала клиентов находиться в самоизоляции и не посещать отделения банка.

Банк не будет принимать заявления на отсрочку кредитных платежей в отделениях. Все это будет осуществляться онлайн, через интернет-банкинг ЖССБ. И данный механизм запустится с 15 апреля 2020 года.

Отсрочка будет предоставлена способом продления срока займа на 3 месяца, что позволит клиенту не увеличивать ежемесячные платежи в следующие периоды.

Банк обращает внимание на то, что срок перехода с предварительных и промежуточных займов на жилищный заем также увеличится на срок отсрочки, то есть на три месяца. Другими словами, переход на жилищный заём, запланированный в сентябре, будет осуществлён в декабре.

Председатель правления также напомнила, что в течение 3-х месяцев с 16 марта по 16 июня 2020 года Жилстройсбербанк не будет начислять штрафы и пени по просроченным платежам. Если клиент в течение этих трех месяцев полностью оплатит основной долг и вознаграждение в любую удобную для него дату и время, то он может не подавать заявление на отсрочку, выбрав удобный график погашения и оплатив долг в любую дату месяца. Это можно сделать онлайн, не выходя из дома.

Также в банке заявили, что с 30 марта до завершения карантина во всех филиалах на территории Казахстана, Жилстройсбербанк переходит на обновлённый вариант обслуживания клиентов, где приостанавливаются приём кредитных заявок, проведение посткредитных и постдепозитных операций. В этот период в отделении банка можно совершить только две операции: получение денег путём деления/расторжения депозита и частичное или полное погашение займа. Для проведения этих операций необходимо зарегистрироваться через онлайн-бронирование на сайте банка. Во всех остальных случаях банк будет вынужден отказать в обслуживании, в целях не распространения коронавируса.

Кредиты по заявкам, поданным до 18:00 часов 27 марта 2020 года и получившим одобрение, будут выдаваться в режиме приглашения клиента в отделение банка на определённое время, если не будет введён запрет на работу нотариусов. Для этого специалисты банка персонально свяжутся с клиентами. В данный момент в банке на рассмотрении находится около 1000 кредитных заявок, а также 200 заявок на выдаче. Жилстройсбербанк рекомендует клиентам отложить сделку купли-продажи до завершения карантина.

Для удобного погашения кредита и пополнения депозита платёжные терминалы ЖССБ, находящиеся в местах, открытых для посещения в режиме карантина, будут работать. Однако банк настоятельно рекомендует не ездить по городу в поисках открытых ТРЦ и рынков, а проводить платежи через интернет-банкинг "ЖССБ 24", который позволяет использовать платёжную карточку любого банка и производить платежи.

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