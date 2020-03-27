Международный день театра "Астана Опера" отпразднует онлайн

Репертуар театра включает произведения выдающихся национальных композиторов.

Спектакли поменяли свою прописку и перешли в онлайн: 27 марта, в Международный день театра, "Астана Опера" покажет знаменитую оперу "Турандот" Дж. Пуччини на TENGRINEWS TV, а также в ближайшее время планируются выступления артистов "Астана Опера" на YouTube платформе, организованной Министерством культуры и спорта РК, в рамках проекта #Bizbirgemiz, передает zakon.kz.

Всеобщий карантин изменил планы практически всех сценических площадок мира, но это не означает, что люди перестали интересоваться искусством. Статистика показывает, что количество просмотров в интернете оперной и балетной классики увеличилось в десятки раз.

Постоянные партнеры и друзья "Астана Опера", на сценах которых блистала столичная казахстанская труппа, также придерживаются на сегодняшний день профилактических карантинных мер. Они отменяют или откладывают все спектакли, концерты и организовывают для зрителей онлайн трансляции.

Так, к примеру, театр Карло Феличе 21 марта показал на своем сайте streamingcarlofelice.com балетный спектакль "Лебединое озеро" П.И. Чайковского, который в рамках гастрольной программы 11 января 2019 года на итальянской сцене исполнила балетная труппа "Астана Опера".

В этом году столичный коллектив отмечает свой седьмой по счету профессиональный праздник. Несмотря на совсем еще юный, по театральным меркам, возраст, сделано за эти годы было немало. Многочисленные гастроли, прошедшие при поддержке Министерства культуры и спорта РК, в том числе мировое турне, победы артистов на международных конкурсах, постановки спектаклей с знаменитыми грандами - сделали бренд "Астана Опера" узнаваемым и престижным на международной арене.

Лучшие спектакли "Астана Опера" по достоинству оценила публика Карнеги-холл, Парижской оперы, Meridian Hall, Stadsschouwburg, De Doelen, театра Карло Феличе, Римского оперного театра, Дворца искусств Королевы Софии в Валенсии, Королевского оперного театра в Маскате, Мариинского театра, Театра "Санктъ-Петербургъ Опера", Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, Государственного Кремлевского Дворца, ГАБТ им. А. Навои и многих других театров.

Сегодня репертуар "Астана Опера" включает произведения выдающихся национальных композиторов – оперы М. Тулебаева "Биржан – Сара", А. Жубанова и Л. Хамиди "Абай", "Кыз Жибек" Е. Брусиловского, балет "Карагоз" на музыку Г. Жубановой. Ну а мировая классика представлена порядка 30-тью наименованиями знаменитых спектаклей.

Большую лепту в формирование репертуара вносят прославленные в мире искусства личности - главный дирижер – Алан Бурибаев и художественный руководитель балетной труппы – Алтынай Асылмуратова.

Особой гордостью для всего творческого коллектива "Астана Опера" стала впервые полученная в 2018 году высокая награда – Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства за оперу "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди. Годом позже деятельность театра была отмечена Международной профессиональной музыкальной премией BraVo в номинации "Концертная/театральная площадка года".

Спектакли "Астана Опера" идут в постановке таких знаменитых зарубежных и отечественных деятелей культуры, как Франко Дзеффирелли, Юрий Григорович, Борис Эйфман, Алтынай Асылмуратова, Андрис Лиепа, Алан Бурибаев, Джанкарло дель Монако, Пьер Луиджи Пицци, Лоренцо Амато, Лука Ронкони, Давиде Ливермор, Раймондо Ребек и др.; с участием выдающегося сценографа Эцио Фриджерио и художника по костюмам – обладателя премии "Оскар" Франки Скуарчапино, а также талантливых казахстанских художников Софьи Тасмагамбетовой, Павла Драгунова, Арасель Досмуратовой.

Государственный театр оперы и балета "Астана Опера" доступен для посещения всех социальных групп населения, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. В театре для них сформирована "безбарьерная среда": широкие дверные проемы, безопасные пандусы, специальный лифт и другие необходимые атрибуты, дающие возможность безопасного и максимально комфортного просмотра спектаклей и концертов.

На сегодняшний день жизнь в театре не прекращается: здание тщательно обрабатывается, дезинфицируется и ждет скорейшей встречи с поклонниками классического искусства.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!