У Игоря Николаева подозревают коронавирус
Результаты анализов будут известны через несколько дней.
Фото : super.ru27 марта 2020, 09:20
У Певца и композитора Игоря Николаева подозревают коронавирус, сообщает zakon.kz.
По информации Lenta.ru он был оставлен в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
На данный момент у Игоря Николаева диагностировали пневмонию. Артист находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции будут известны через несколько дней.
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