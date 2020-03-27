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У Игоря Николаева подозревают коронавирус

Результаты анализов будут известны через несколько дней.

Фото : super.ru27 марта 2020, 09:20

У Певца и композитора Игоря Николаева подозревают коронавирус, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru он был оставлен в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.

На данный момент у Игоря Николаева диагностировали пневмонию. Артист находится в состоянии средней степени тяжести. Результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции будут известны через несколько дней.


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