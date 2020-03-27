К чему надо быть готовым, когда ваши дети на дистанционном обучении

У него есть как плюсы, так и минусы.

Кажется, не существует такой отрасли, для которой пандемия коронавируса не создала множество проблем. Образовательная – одна из них. 12 марта стало известно, что казахстанские школьники до 5 апреля будут на каникулах. А если к тому времени ситуация с коронавирусом не улучшится, придется переводить их на онлайн-обучение, передает zakon.kz.

Постараемся разобраться чем обернется для родителей дистанционное обучение и как наиболее выгодно купить все необходимое.

Пока казахстанские школьники находятся на досрочных каникулах, их родители и учителя с ужасом думают о том, как обучать детей на дому, особенно если они и в школе-то не проявляют рвения.

Давайте разберемся, так ли страшно дистанционное обучение, как его малюют?

Начнем с плюсов. Главный из них – экономия не только денег, но и другого, гораздо более ценного человеческого ресурса – времени. Родителей в том числе. Не нужно утром рано вставать, а затем пытаться добудиться ребенка, тратить время на дорогу до школы и обратно. Дистанционное обучение дает возможность на время забыть об обязательной рутине.

Кроме того, не всегда здоровые перекусы хотя бы на время заменяться на домашнее горячее питание. О набитых книгами портфелях, портящих осанку, и неудобных стульях тоже можно на время забыть. А еще, такое обучение сводит к минимуму прогулы и позволит не отстать от класса.

Необязательно сидеть за компьютером или ноутбуком, намного удобнее приобрести планшет – например, iPad.

На iPad можно установить различные, самые продвинутые инструменты онлайн-обучения – Zoom, Coursera, Google Classroom, Hangouts, Kundelik, Moodle. А также миллионы бесплатных приложений для учебы, которые проходят тщательную проверку компанией и исключают назойливую рекламу, в т.ч пропагандирующую насилие или порнографию. А чтобы скачать новое приложение, сработает функция Touch ID – можно не переживать, что ребенок загрузит или купит платное приложение без вашего ведома.

iPad невесом – меньше 500 граммов, а значит, его можно взять с собой куда угодно. Многозадачен – школьник может одновременно читать книгу в iBooks и писать по ней доклад, или смотреть учебное видео в YouTube, записывая тезисы в заметки с помощью Apple Pencil.

За нагрузку на зрение ребенка можно не переживать, ведь технология True Tone идеальна для чтения. С ней глаза меньше напрягаются и не так быстро устают.

Не всем удобна экранная клавиатура, но этот нюанс учтен – iPad легко превратить в привычный маленький, но полнофункциональный ноутбук благодаря клавиатуре Smart Keyboard. Такая клавиатура примагничивается к нему и сразу начинает работать, а когда устройство выключено служит защитным чехлом.

С таким планшетом обучение ребенка можно превратить в увлекательный процесс, да и цена подъемная. iPad можно приобрести у авторизованных Apple розничных сетей – это "iPoint", "Technodom", "Sulpak", "Мечта", "Fora", "Evrika". Цена начинается с 169 890 тг, а в рассрочку на два года, ежемесячный платеж составит чуть больше 9 тысяч тенге. Учитывая невероятный функционал и неоценимый вклад в образование вашего ребенка – звучит совсем не дорого.

Стоит отметить, что ввиду скачков курса тенге, цены могут вырасти. Если приобретете iPad сейчас, потом будете хвалить себя за дальновидность.

Конечно же, дистанционное обучение имеет и свои несовершенства. Одним из них является то, что детям нужны дисциплина и контроль. Онлайн-обучение требует самоорганизации, но если поразмыслить, минус превращается в плюс. Развитие самодисциплины и ответственности – это хорошая подготовка к будущей жизни.

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