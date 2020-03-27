В Нур-Султане ввели новые ограничения для нераспространения коронавируса

Решение вводится в действие со дня его подписания.

В Нур-Султане ввели дополнительные меры для недопущения распространения коронавируса. Оперативный штаб принял решение ограничить астанчанам выход из дома, закрыть парки и запретить собираться на улице группой более трех человек, передает zakon.kz.

Пресс-служба акимата Нур-Султана сообщает, что оперативный штаб решил с 00.00 28 марта 2020 года:

Ограничить выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;

Закрыть места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);

Поэтапно ограничить работу общественного транспорта;

Установить запрет на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);

Установить запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В целях недопущения нахождения граждан в общественных местах, парках, скверах и т.д. организовать патрулирование по соблюдению введенных ограничений; обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в город, - говорится в сообщении.

"Управление внутренней политики Нур-Султана" обязали рассказать в СМИ о мерах по ограничению и социальной изоляции, которые призваны локализовать очаги заражения и минимизировать риск распространения вируса.

Решение вводится в действие со дня его подписания.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, поскольку большинство заболевших находятся в больницах этих городов. На утро 27 марта известно о 120 случаях заражения коронавирусом.

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